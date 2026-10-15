«Туалет ужасный»: жительница Уральска наказала базу отдыха за отказ вернуть деньги

Летом базы отдыха и пляжи переживают наплыв гостей. К сожалению, далеко не везде сервис дотягивает до нормы, из-за чего люди часто жалуются в госорганы. В департамент торговли и защиты прав потребителей ЗКО обратилась жительница Уральска. Она рассказала, что 12 июля решила отдохнуть с семьей на одной из баз отдыха.

- Заплатив за вход 7 000 тенге, семья зашла на территорию и разочаровалась: пляж и туалеты были в ужасном состоянии, а раздевалок и вовсе не оказалось. Оставаться там перехотелось сразу. Женщина попросила персонал вернуть деньги, но получила отказ, - рассказали в ведомстве.

В департаменте отметили, что тогда она написала владельцу базы в WhatsApp: "Мы побыли здесь всего 10 минут. Условий для переодевания нет, туалет и пляж ужасные. Верните, пожалуйста, 7 000 тенге за двоих взрослых и двоих детей". В ответ пришло: "Извините, возврата нет". На вопрос: "Мы должны платить 7 000 за 10 минут?" владелец ответил: "Да, конечно. Хоть за минуту".

- В тот же день посетительница отправила официальную претензию на электронную почту базы, указанную в их Instagram. Через два дня напомнила о ней, но ответа так и не дождалась, - пояснили в ведомстве.

Департамент провел проверку и возбудил против владельца базы административное дело - за то, что он проигнорировал претензию клиента (статья 190 КоАП РК). Бизнесмен с решением не согласился, демонстративно ушел во время составления протокола и написал заявление о передаче дела в суд. В итоге документ оформили без него и направили судье.

Специалисты департамента напоминают предпринимателям: если услугу не оказали, деньги нужно вернуть. А если вы указываете свои контакты для связи, клиенты имеют полное право направлять туда жалобы и претензии.

- На суде владелец базы оправдывался тем, что почту настраивал разработчик страницы, сам он туда не заходил и ящик якобы был нерабочим. Суд первой инстанции оштрафовал предпринимателя на 43 250 тенге, - дополнили в департаменте.

Вопрос с возвратом 7 000 тенге пока не закрыт - он остается на контроле департамента, и ведомство поможет женщине вернуть ее деньги.