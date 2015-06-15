«Туалетная история» в школе Актобе нашла продолжение

На защиту педагога, написавшего в дневнике школьника просьбу родителям научить сына правильно ходить в туалет, встали родители других учеников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Родители, которые встали на защиту педагога, решили тоже участвовать на судебном процессе. Адвокат учителя пригласила их в качестве свидетелей. Сегодня, 15 июня, прошло первое судебное заседание по делу. Родители школьников уверены, что классный руководитель ни в чем не виновата. Требуют вернуть педагога обратно в школу. - Мы хотим, чтобы нашего учителя вернули назад. Мы шли в 11 школу именно к Машковой, как