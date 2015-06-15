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Социум

«Туалетная история» в школе Актобе нашла продолжение

На защиту педагога, написавшего в дневнике школьника просьбу родителям научить сына правильно ходить в туалет, встали родители других учеников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Родители, которые встали на защиту педагога, решили тоже участвовать на судебном процессе. Адвокат учителя пригласила их в качестве свидетелей. Сегодня, 15 июня, прошло первое судебное заседание по делу. Родители школьников уверены, что классный руководитель ни в чем не виновата. Требуют вернуть педагога обратно в школу. - Мы хотим, чтобы нашего учителя вернули назад. Мы шли в 11 школу именно к Машковой, как
gorod
«Туалетная история» в школе Актобе нашла продолжение
На защиту педагога, написавшего в дневнике школьника просьбу родителям научить сына правильно ходить в туалет, встали родители других учеников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
20150615_103407
20150615_103407
Родители, которые встали на защиту педагога, решили тоже участвовать на судебном процессе. Адвокат учителя пригласила их в качестве свидетелей. Сегодня, 15 июня, прошло первое судебное заседание по делу. Родители школьников уверены, что классный руководитель ни в чем не виновата. Требуют вернуть педагога обратно в школу. - Мы хотим, чтобы нашего учителя вернули назад. Мы шли в 11 школу именно к Машковой, как к сильному педагогу! - говорит мама одного из учеников Рима СПИСИВЦЕВА. - Мальчик невоспитанный! Мой сын сидел на 3 партой, а Азамат за 4-ой, - рассказывает мама другого второклассника Румия НАГУМАНОВА. - Он истыкал сыну все спину до крови ручкой. Рубашку выкинули. Сын очень терпеливый. Ладно, проехали. Затем он весь пиджак сыну обклеил скотчем. Родителей я ни разу ни на одном собрании не видела. Напомним, бывший классный руководитель 2 «А» класса школы-гимназии №11 оставила в дневнике запись, где просила родителей мальчика научить сына правильно ходить в туалет. А после, уверяют родители ребенка, учитель при всем классе отругала мальчика за это. Правда, после инцидента педагог извинилась. Но родители мальчика подали жалобу в прокуратуру. Вследствие скандала, классный руководитель получила выговор за несоблюдение норм педагогической этики, а позже уволилась по собственному желанию. Но родители второклассника подали в суд на педагога и на школу. Они считают, что сын после инцидента получил психологическую травму. Теперь они требуют с ответчиков уже не 300 000, а 3 миллионов тенге морального и материального ущерба.
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20150615_095118
суд Туалет

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