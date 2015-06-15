Подача горячей воды в дома уральцев возобновлена

Иллюстративное фото с сайта www.bkenergo.ru Руководству АО "Жайыктеплоэнерго" удалось отрегулировать вопрос с задолженностью перед АО "КазТрансГаз Аймак", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, подача горячего водоснабжения в Уральске возобновлена. - Отключение горячей воды было из-за отключения газа в АО "Жайыктеплоэнерго", - рассказал пресс-секретарь акима области Кайрат АБУОВ. - На сегодняшний день отрегулирован график погашения долга. Задолженность АО "Жайыктеплоэнерго" перед АО "КазТрансГаз аймак" составила 795 миллионов тенге. По его словам, еж