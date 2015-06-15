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Социум

Подача горячей воды в дома уральцев возобновлена

Иллюстративное фото с сайта www.bkenergo.ru Руководству АО "Жайыктеплоэнерго" удалось отрегулировать вопрос с задолженностью перед АО "КазТрансГаз Аймак", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, подача горячего водоснабжения в Уральске возобновлена. - Отключение горячей воды было из-за отключения газа в АО "Жайыктеплоэнерго", - рассказал пресс-секретарь акима области Кайрат АБУОВ. - На сегодняшний день отрегулирован график погашения долга. Задолженность АО "Жайыктеплоэнерго" перед АО "КазТрансГаз аймак" составила 795 миллионов тенге. По его словам, еж
Анэль Кайнеденова
Подача горячей воды в дома уральцев возобновлена
Иллюстративное фото с сайта www.bkenergo.ru
Иллюстративное фото с сайта www.bkenergo.ru
Иллюстративное фото с сайта www.bkenergo.ru Руководству АО "Жайыктеплоэнерго" удалось отрегулировать вопрос с задолженностью перед АО "КазТрансГаз Аймак", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, подача горячего водоснабжения в Уральске возобновлена. - Отключение горячей воды было из-за отключения газа в АО "Жайыктеплоэнерго", - рассказал пресс-секретарь акима области Кайрат АБУОВ. - На сегодняшний день отрегулирован график погашения долга. Задолженность АО "Жайыктеплоэнерго" перед АО "КазТрансГаз аймак" составила 795 миллионов тенге. По его словам, ежегодно у "Жайыктеплоэнерго" образуется долг за газ порядка 1 млрд тенге. Связано это с тем, что во-первых, есть злостные неплательщики за подаваемое тепло и горячую воду, во-вторых, предприятие закупает газ по цене 16 607 тенге за 1000 кубов, а продает населению по 12 007 тенге за 1000 кубометров. Долги погашаются по мере выплаты должников и прибыли предприятия. Кстати, в городе продолжаются работы по гидравлической опрессовке труб и ремонту трубопроводов, поэтому в некоторых районах Уральска горячей воды не будет еще несколько дней. Напомним, 15 июня в Уральске прекратилась подача горячей воды из-за долгов АО "Жайыктеплоэнерго". По словам и.о. руководителя управления энергетики ЗКО Мурата БАЙМЕНОВА, отключение горячей воды в городе произошло из-за приостановки подачи газа на Уральскую ТЭЦ. - Главный офис АО "КазТрансГаз Аймак" в Астане принял решение прекратить подачу газа на ТЭЦ, это произошло из-за долгов АО "Жайыктеплоэнерго", - объяснил он. - Сумма долга порядка 800 миллионов тенге. В данный момент проблема решается: мы ведем переговоры с руководством "КазТрансГаз Аймак" в Астане, изыскиваем средства, собираем деньги. Мы хотим договориться с газовиками о том, чтобы они возобновили подачу газа, а "Жайыктеплоэнерго" примет все меры по погашению задолженности.  
Кайрат АБУОВ отключение горячей воды

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