Корреспонденты "МГ" лично проверили, каково это пересесть с плацкарта в вагон-купе нового испанского поезда.Итак, поезд "Тулпар-Тальго", конечно, по сравнению с обычными шикарен. Однако и в нем есть минусы, которые доставят пассажирам неудобств.Главными плюсы нового скоростного поезда - это чистота. Незагаженные купе, чистые туалеты и непрокуренные тамбуры.Да, да, в "Тулпар-Тальго" не курят, поэтому курильщики смогут справить свою "нужду" только на станциях.В каждом вагоне помимо туалета имеется отдельное купе, где пассажиры смогут умыться, побриться или привести себя в порядок пока уборная занята.В каждом купе, плацкарт в таких поездах не предусмотрен, имеется бесплатная розетка, где можно зарядить телефон, урна с мусорным пакетом и Wi-fi. Честно говоря, надпись в вагоне, что в поезде есть халявный интернет, очень порадовала, но о нем чуть позже.В купе очень удобно тем, кто едет на нижних полках. Нижние сидения устроены так, что их из обычной кровати можно реорганизовать в комфортные кресла с подлокотниками.Также к преимуществам можно отнести и приятную музыку, которая играет во время посадки пассажиров. Кроме того, "Тальго" отличается приветливыми проводниками, которые в пути не докучают постоянной проверкой документов. Здесь билет и паспорт предъявляешь только при входе в вагон.Что касается минусов, то их естественно, больше чем плюсов. Самым большой из них - малогабаритность вагонов.Коридоры настолько узки, что вдвоем здесь никак не разойтись.Такая же картина и в купе. Когда полки опускаются, то получается практически двуспальная кровать, то есть твой сосед по нижней полке спит в 50 сантиметрах от тебя. Думаю, это будет не каждому приятно, конечно, если вы не заядлый холостяк, который ищет спутницу ну или спутника.Говоря о миниатюрных размерах пространства, нужно отметить туалет, который очень мал. Если у вас рост выше 165 сантиметров, то вам придется очень трудно. Открыв дверь в уборную, вы поймете, что расстояние от унитаза до двери катастрофически маленькое. Не более 15-20 сантиметров. Однако сама комната очень хорошо оборудована. И раз уж мы затронули эту тему, то уважаемые пассажиры, на стене за унитазом написано на двух языках: Смыв. Не забывайте про него. В Тальго нет этой древней педали, которая сбрасывает все отходы на рельсы.Когда поезд только тронулся и проехал несколько километров в вагоне стало стучать. Звук был похож на шагающую роту солдат. И этот звук "Тыщ-тыдыдыщ" был настолько громок, что не дал бы уснуть даже глухому. Как объяснил дежурный проводник, такой звук издается из-за частых стыков рельсов. Еще в купе вы сами включаете свет, так вот, эта самая кнопочка горит ярко-синим цветом, что тоже, мягко говоря, напрягает.В самом начале я говорила про халявный "Вай-фай", так вот, не ведитесь на него, так как этот интернет открывает лишь одну страницу, где рассказано про прелести "Тальго" и несколько фильмов казахстанских режиссеров.Изучив купе и прочие помещения в вагоне, корреспонденты "МГ" отправились в вагон-ресторан, который расположен под номером 5. Бар и ресторан очень мило оформлены. Весь интерьер выполнен в едином сером цвете. На столах аккуратная сервировка с чистыми тарелками, вилками и бокалами. Ассортимент меню не особо богат, но и не скуден.Местные повара предлагают несколько видов супов, отбивные и даже вареный рис, видимо, для тех, кто на диете. Но и цены в ресторане соответствуют статусу. Так, обычный суп-лапша стоит 1200 тенге, хотя в Уральске можно его купить за 300 тенге. Самым дешевым "жидким" блюдом стала окрошка с говядиной стоимостью 1000 тенге за порцию. К счастью, в этом ресторане, кажется, в виде бонуса не берут традиционные 10% за обслуживание.К плюсам в вагонах нужно добавить диспенсеры со стаканами, за которые проводникам платить не нужно.Как рассказала проводница поезда Уральск-Астана Гаухар КУСАИНОВА, проводником на "Тальго" она работает 4 месяца. - Мне 24 года. По образованию я путеец. Чтобы попасть на работу в "Тулпар-Тальго", я прошла собеседование и сдала тест на знание поезда. Новые поезда испанского производства очень сильно отличаются от обычных. Во-первых, это комфорт. Проводники работают 5 часов, затем последующие 5 отдыхают в специальных купе. Я сама живу в Астане и, проработав 6 дней, поеду домой почти на неделю отдыхать, - сообщила Гаухар КУСАИНОВА.Проводник рассказала, что в "Тальго" все устроено намного лучше, чем в обычных поездах. Так, к примеру, мало кто знает, что в каждом вагоне в последнем купе всего два места вместо положенных четырех по той же цене. - У нас в поезде с 1 по 4 вагоны "Люкс". В них в каждом купе есть отдельный туалет и душевая, конечно, стоимость их выше обычных билетов. Еще у нас есть вагон-ресторан, где повара сами готовят еду, а продукты закупаются перед отправкой в Астане, - отметила Гаухар. - Вагоны в Астане убирают уборщицы, а уже в Уральске сами проводники.Хочу отметить, что в каждом вагоне два приветливых проводника в белых перчатках, которые постоянно находятся в коридоре, и их не надо искать часами.Перечислять хорошие и плохие стороны Тальго можно еще долго. Главное, чтобы пассажиры помнили, что они сами гадят в вагонах и каким скоростной поезд будет в будущем зависит от них самих.