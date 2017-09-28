Иллюстративное фото из архива "МГ" Калампыр ХАМИТОВА рассказывает, что в 1998 году ее мама, которая жила в поселке Донецк Теректинского района, заболела, и дочь забрала ее жить к себе в квартиру по улице Гагарина, 1. - Когда мама переехала в нашу квартиру, мы с семьей уехали жить в Зачаганск, - рассказала Калампыр ХАМИТОВА. - Квартиру на улице Гагарина получил когда-то мой муж. Но приватизировали мы ее на двоих - меня и мужа. В 2008 году мама умерла, а мой младший брат жил там, в этой квартире. Этой зимой он подал в суд, чтобы отсудить эту квартиру себе. Судебный процесс я выиграла, однако он снова подал в суд, якобы мама когда-то продала дом в поселке и дала деньги мне. Но это неправда. По словам женщины, их дом по Гагарина, 1 попал под снос, сейчас на этом месте строится 9-этажный дом, в котором она должна получить квартиру. А пока брат живет в предоставленном временно жилье по ул. Монкеулы. - Потом, я так думаю, он (брат - прим. автора) пошел к господину Суханбердину, - продолжает Калампыр. - Когда я сидела дома, на мой телефон позвонил мужчина и представился, что он из отдела предпринимательства городского акимата. Он пригласил меня в понедельник на 10 часов в кабинет №6 в здание акимата. Когда я спросила, зачем, он сказал: "Насчет вашего дома". Я подумала, может, хотят магазин открыть и разрешение у жителей взять. Когда я пришла, меня мужчина встретил и провел через охрану в кабинет. Когда я зашла, там был Суханбердин. Он мне показал бумажку, я увидела, что это письмо из ЖКХ, в котором говорилось, что когда дом снесут, нас не поставят на очередь. Но я ответила, что мне дадут квартиру, потому что это моя частная собственность. Потом он сказал: "Вам квартиру акимат не даст, отдайте ее брату". Я сказала: "С какого перепугу я должна отдать ее, у меня дети тоже живут на квартире". Потом он задал вопрос: "Откуда взяла деньги?". Он, что, судья? Почему он приглашает меня в акимат и начинает вести допрос. Оказывается он защищает моего брата. Он обманным путем пригласил меня в акимат. Он прикрывается акиматом. Я подумала, что он там работает и пришла. Калампыр ХАМИТОВА утверждает, что узнала о том, что Суханбердин юрист только из новостей про работниц психоневрологического диспансера, которые были недовольны тем, что им не доплачивают за 2 часа рабочего времени. Однако у юриста Шакира СУХАНБЕРДИНА своя версия. По его словам, он действительно приглашал к себе Калампыр ХАМИТОВУ, но так как ее брат обратился к нему за юридической помощью. - Месяц назад, наверное, точно не помню, к нам обратился ее брат, - сообщил Шакир СУХАНБЕРДИН. - Там наследственное дело запутанное, сейчас он живет в квартире, которую предоставили вместо снесенного жилья. В новую квартиру будет заселяться его сестра, а он утверждает, что это их общая квартира. В общем у них там спор идет. Мы их в акимат в общество по защите прав потребителей приглашали, ее и брата. Я там был и мой коллега. Мы пытались разобраться в досудебном порядке - путем медиации, попытаться решить вопрос, прийти к компромиссу, они же родственники. Но не получилось. Она ушла. ЖКХ выселяет этого бедного парня (брата Калампыр Хамитовойс- прим. автора). И мы снова подали иск. Между тем, как сообщили в пресс-службе акима города Уральск, Шакир СУХАНБЕРДИН не числится юристом в акимате и не является работником акимата. В кабинете №6 осуществляет прием общество по защите прав потребителей.