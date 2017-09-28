С 22 сентября по 22 ноября в городе повсеместно пройдут субботники. Акимат г.Атырау приглашает жителей Атырау 30 сентября принять активное участие в уборке своих дворов, игровых площадок, мест отдыха (парки, скверы), вокруг социальных объектов (школы, поликлиники, детские сады, объекты культуры). - Просим всех жителей и подрядчиков предприятий, которые ведут строительные работы на территории города провести уборку на своей прилегающей территории, - говорится в распространенном сообщении акимата. Отметим, что в эту субботу для вывоза ТБО на окраине города будет открыт мусорный полигон.