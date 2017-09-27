По информации пограничной службы, предполагаемые нарушители государственной границы были замечены в казахстанском секторе Каспия в 17 километрах от мыса Песчаный. Байда с тремя моторами была обнаружена экипажем пограничного катера «Нурлы Жол». Нарушители на большой скорости пытались уйти от от пограничного катера. Пограничникам пришлось произвести предупредительные выстрелы в воздух для того, чтобы остановить правонарушителей. Во время погони мужчины успели избавиться от улова. Но пограничники сумели опередить координаты местонахождения рыбы. Из моря было извлечено 35 километров снастей с 16 тысячами крючьев. В ходе выборки каллад пограничниками были вытащены 69 живых рыб осетровых пород, которые были выпущены в море Пограничники отметили, что байда задержанных была оборудована всем необходимым, включая три двигателя мощностью 225 и 250 лошадиных сил. - На данный момент в отношении задержанных начато досудебное расследование по статье 392 части 1 УК РК - "Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан". Все трое граждан Азербайджана водворены в изолятор временного содержания, в отношении них получена санкция на содержание под стражей сроком на два месяца до суда. Задержанные обвиняются в незаконном умышленном пересечении границы. Кроме того, им может быть добавлена статья за незаконный варварский вылов рыбы осетровых пород и ценных видов животных, поскольку в такие снасти, которые ими были установлены, попадаются еще и тюлени, которые являются редким видом фауны Каспийского моря, - сообщили пограничники. Если вина задержанных будет доказана, то им может грозить от трех до пяти лет лишения свободы.