Иллюстративное фото из архива "МГ" - В июне этого года подсудимый, находясь дома, пользуясь тем, что несовершеннолетние племянница и сестренка были одни, стал угрожать им и заставил их раздеться, - сообщили в пресс-службе суда Атырауской области. - Затем он сам разделся, тем самым совершил в отношении последних действия сексуального характера. Детей спасло то, что они начали кричать и плакать. Это услышал отец 13-летней девочки, который спас детей. - Данное уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Подсудимый был признан виновным в совершении иных насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе суда. Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области подсудимый был признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ч.1 ст.124 УК РК - "Развращение малолетних", ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с пожизненным лишением правом занимать педагогическую и иную должность, связанную с работой с несовершеннолетними. Приговор суда не вступил в законную силу.