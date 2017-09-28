Идея проведения форума "Туған жер", в котором примут участие уроженцы Актюбинской области, добившиеся определенных успехов в разных отраслях, появилась у главы региона Бердыбека САРАРБАЕВА. По словам акима Актюбинской области, подобная встреча земляков проводится в Казахстане впервые. - Мы гордимся тем, что наши земляки добились больших успехов во всех областях деятельности. Сегодня здесь присутствуют выдающиеся спортсмены, артисты, предприниматели, врачи и многие другие. Хочу особенно отметить, что благодаря нашим врачам в Казахстане развивается трансплантология. Только в этом году казахстанцам было проведено 38 операций по пересадке органов. Из них 10 по пересадке печени и 28 – почки, - сообщил Бердыбек Сапарбаев. – В рамках сегодняшней встречи мы планируем подписать 20 меморандумов на сумму более 9 миллиардов тенге. Стоит отметить, что на форум прибыли представители всех областей Республики Казахстан. Также сегодня, 28 сентября, откроется ряд объектов, построенных на деньги меценатов и средства из местного бюджета.