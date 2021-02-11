По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске в течение суток будет 2 градуса выше нуля, ночью ожидается снег с дождем. В Атырау днем +6 градусов, ночью до 4 градусов мороза. В Актобе днем +2 градуса, ночью дождь, 2 градуса ниже нуля. В Актобе днем 14 градусов выше нуля, ночью +5 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.