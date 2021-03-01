По данным службы спасения, 2 марта в ЗКО ожидается сильный туман, гололед и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. РГП "Казгидромет", в Уральске будет идти снег. Днем столбики термометров покажут 2 градуса ниже нуля, ночью -21. В Атырау ожидается безоблачная погода без осадков, днем +3, ночью -8. Переменная облачность и 11 градусов мороза днем ожидаются в Актобе, ночью столбики термометров опустятся до 19 градусов ниже нуля. В Актау синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков, днем +7, ночью -2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.