Туман и гололед ожидаются в ЗКО

Штормовое предупреждение в области объявлено на 20 ноября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", 20 ноября на севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидаются туман, гололед. В Уральске ожидается снег с дождем. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до 0..+2. Ветер до 10 метров в секунду. В Атырау будет дождь. Днём будет +6..+8 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 6 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до 0..-2 градусов. Ночью похол