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Социум

Туман и гололед ожидаются в ЗКО

Штормовое предупреждение в области объявлено на 20 ноября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", 20 ноября на севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидаются туман, гололед. В Уральске ожидается снег с дождем. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до 0..+2. Ветер до 10 метров в секунду. В Атырау будет дождь. Днём будет +6..+8 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 6 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до 0..-2 градусов. Ночью похол
Кристина Кобина
Туман и гололед ожидаются в ЗКО
Штормовое предупреждение в области объявлено на 20 ноября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Пыльная буря накрыла Атырау
Пыльная буря накрыла Атырау
Фото из архива "МГ"
Как сообщили в РГП "Казгидромет", 20 ноября на севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидаются туман, гололед.
  • В Уральске ожидается снег с дождем. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до 0..+2. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +6..+8 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 6 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до 0..-2 градусов. Ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +13..+15 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
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гололед туман

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