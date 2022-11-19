Туман и гололед ожидаются в ЗКО

Штормовое предупреждение в области объявлено на 20 ноября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Как сообщили в РГП "Казгидромет", 20 ноября на севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидаются туман, гололед.
- В Уральске ожидается снег с дождем. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до 0..+2. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Атырау будет дождь. Днём будет +6..+8 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 6 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до 0..-2 градусов. Ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
- В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +13..+15 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.