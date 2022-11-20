Туман и гололёд ожидаются в ЗКО

По данным «Казгидромета», 21 ноября ночью и утром на севере и западе ЗКО ожидаются туман и гололёд. По республике ожидаются туман, гололёд и усиление ветра. В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит +2..+4 градусов, ночью похолодает до 0..-2. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +6..+8 градусов, ночью +2..+4 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +1..-1 градусов. Ночью похолодает до -3..-5 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актау - переменная облачность