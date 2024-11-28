Туман и морозы: какую погоду прогнозируют синоптики в ЗКО 29 ноября

По прогнозу «Казгидромет», в западных областях Казахстана прогнозируются осадки в виде дождя и снега, а также туман и усиление ветра.

По прогнозу «Казгидромет», в западных областях Казахстана прогнозируются осадки в виде дождя и снега, а также туман и усиление ветра.

В Западно-Казахстанской области осадков не ожидается, утром в северных и западных районах области возможен туман. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до +5 градусов. Ночью понизится до -3 -8. Ветер северо-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду.

В Актюбинской области на юге региона возможны осадки в виде дождя и снега. Днем: от 0 до -5 градусов, на юге до +3 градусов. Ночью: до -7 -12. Ветер северо-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду.

В Атырауской области без осадков, туман. Днем: от +2 до +7 градусов. Ночью: до 0 -5. Ветер северо-восточный, с порывами 9-14 метров в секунду.

В Мангистауской области прогнозируются осадки в виде дождя и снега. Днем температура будет варьироваться от +3 до +8 градусов. Ночью: 0 +5, на северо-востоке региона до -3 градусов. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду, на западе и севере возможны порывы до 15-20 метров в секунду.