Туман и ветер ожидаются в ЗКО

Синоптики прогнозируют погоду без осадков. По информации РГП "Казгидромет", 23 октября в ЗКО ожидается переменная облачность, без осадков. в Уральске ожидается туман, ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +6 градусов, ночью до -3. До семи градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью похолодает до -2. Погода без осадков прогнозируется и в Актобе. Днем +7 градусов, ночью -2. Туман и ветер ожидаются в Актау. Днем +12 градусов, ночью +5. Дождь и ветер синоптики прогнозируют в Алматы. Температура воздуха днем +12 градусов, ночью +10. Мы дорожим каждым нашим подписчиком