В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +18..+20 градусов, ночью похолодает до +10..+12. Ветер до 14 метров в секунду.

В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +23..+25 градусов, ночью +16..+18 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +10..+12 градусов. Ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.

В Актау будет облачно. Днём столбики термометра покажут +23..+25 градусов, ночью опустятся до +14..+16 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Под влиянием атмосферных фронтов на западе страны пройдёт дождь. По республике ожидаются туман и усиление ветра.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.