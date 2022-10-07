По данным «Казгидромета», восьмого октября ночью и утром на северо-западе и севере ЗКО ожидается туман. Сильный туман ожидается в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" На западные регионы смещается очередной отрог антициклона - ожидается погода без осадков.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +15..+17 градусов, ночью похолодает до +6..+8. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +19..+21 градусов, ночью +8..+10 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актобе будет дождь. Днём ожидается до +14..+16 градусов. Ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +20..+22 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
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