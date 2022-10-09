По данным «Казгидромета», 10 октября ночью и утром на севере и востоке ЗКО ожидаются туман и усиление ветра до 15 - 20 метров в секунду. Пыльная буря накрыла Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" Большая часть республики будет находится под влиянием обширного антициклона - преимущественно ожидается погода без осадков.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +18..+20 градусов, ночью похолодает до +6..+8. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +18..+20 градусов, ночью +9..+11 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +17..+19 градусов. Ночью похолодает до +1..+3 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау - дождь. Днём столбики термометра покажут +22..+24 градусов, ночью опустятся до +15..+17 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.