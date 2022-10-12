По данным «Казгидромета», 13 октября ночью и утром на севере ЗКО ожидается туман. Пыльная буря накрыла Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" Большая часть республики будет находится под влиянием обширного антициклона - преимущественно ожидается погода без осадков.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +11..+13 градусов, ночью похолодает до +5..+7. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +15..+17 градусов, ночью +8..+10 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +12..+14 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
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