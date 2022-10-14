По данным «Казгидромета», 15 октября ночью и утром на севере и северо-востоке ЗКО ожидается туман. Туман ожидается в ЗКО 19 марта Фото из архива "МГ" На большей части страны сохраняется погода без осадков.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +8..+10 градусов, ночью похолодает до +2..+4. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +16..+18 градусов, ночью +4..+6 градусов. Ветер до 6 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +12..+14 градусов. Ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау - дождь. Днём столбики термометра покажут +16..+18 градусов, ночью опустятся до +11..+13 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
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