- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +10..+12 градусов, ночью похолодает до -1..+1. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +11..+13 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +8..+10 градусов. Ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
- В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +16..+18 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
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