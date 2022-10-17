По данным «Казгидромета», 18 октября на севере и западе ЗКО ожидается туман.   Штормовое предупреждение объявлено в ЗКО Под влиянием ложбины Атлантического циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут осадки.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +10..+12 градусов, ночью похолодает до -1..+1. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +11..+13 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +8..+10 градусов. Ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +16..+18 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
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