Туман ожидается в ЗКО

По данным «Казгидромета», 21 октября ночью и утром на северо-западе ЗКО ожидается туман. На большей части Казахстана пройдут дожди. В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +13..+15 градусов, ночью похолодает до +5..+7. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +14..+14 градусов, ночью +8..+10 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +15..+17 градусов. Ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер д0 10 метров в секунду. В Актау - дождь. Днём столбики термометра покаж