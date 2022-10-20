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Социум

Туман ожидается в ЗКО

По данным «Казгидромета», 21 октября ночью и утром на северо-западе ЗКО ожидается туман. На большей части Казахстана пройдут дожди. В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +13..+15 градусов, ночью похолодает до +5..+7. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +14..+14 градусов, ночью +8..+10 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +15..+17 градусов. Ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер д0 10 метров в секунду. В Актау - дождь. Днём столбики термометра покаж
Дана Рахметова
Туман ожидается в ЗКО
По данным «Казгидромета», 21 октября ночью и утром на северо-западе ЗКО ожидается туман.
В ЗКО ожидается туман и сильный ветер
В ЗКО ожидается туман и сильный ветер
На большей части Казахстана пройдут дожди.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +13..+15 градусов, ночью похолодает до +5..+7. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +14..+14 градусов, ночью +8..+10 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +15..+17 градусов. Ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер д0 10 метров в секунду.
  • В Актау - дождь. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +11..+13 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
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Уральск Актобе Атырау ЗКО погода

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