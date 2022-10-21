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Социум

Туман ожидается в ЗКО

По данным «Казгидромета», 22 октября ночью на востоке ЗКО ожидаются туман и усиление ветра с порывами до 15 - 20 метров в секунду. Под влиянием ложбины Северного циклона, на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: дожди, снег, гололёд, метель. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +8..+10 градусов, ночью похолодает до +4..+6. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет дождь. Днём будет +8..+10 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до +5..+7 градусов.
Дана Рахметова
Туман ожидается в ЗКО
По данным «Казгидромета», 22 октября ночью на востоке ЗКО ожидаются туман и усиление ветра с порывами до 15 - 20 метров в секунду.
Жаркая погода сохраняется в ЗКО
Жаркая погода сохраняется в ЗКО
Под влиянием ложбины Северного циклона, на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: дожди, снег, гололёд, метель.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +8..+10 градусов, ночью похолодает до +4..+6. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +8..+10 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до +5..+7 градусов. Ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер д0 14 метров в секунду.
  • В Актау - дождь. Днём столбики термометра покажут +13..+15 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
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Уральск Актобе Атырау ЗКО погода

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