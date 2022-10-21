Туман ожидается в ЗКО

По данным «Казгидромета», 22 октября ночью на востоке ЗКО ожидаются туман и усиление ветра с порывами до 15 - 20 метров в секунду. Под влиянием ложбины Северного циклона, на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: дожди, снег, гололёд, метель. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +8..+10 градусов, ночью похолодает до +4..+6. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет дождь. Днём будет +8..+10 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до +5..+7 градусов.