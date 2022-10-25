Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Туман ожидается в ЗКО

Синоптики прогнозируют погоду без осадков. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 26 октября на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Также туман ожидается ночью и утром в Уральске. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +11..+13 градусов, ночью похолодает до +6..+8. В Атырау погода без осадков. Днём будет +6..+8 градусов, ночью до -2 градусов. В Актобе будет облачно. Днём ожидается до +3..+5 градусов. Ночью похолодает до -2 градусов. В Актау осадков не ожидается. Днём столбики термометра покажут
Кристина Кобина
Туман ожидается в ЗКО
Синоптики прогнозируют погоду без осадков.
Пыльная буря накрыла Атырау
Пыльная буря накрыла Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 26 октября на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Также туман ожидается ночью и утром в Уральске.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +11..+13 градусов, ночью похолодает до +6..+8.
  • В Атырау погода без осадков. Днём будет +6..+8 градусов, ночью до -2 градусов.
  • В Актобе будет облачно. Днём ожидается до +3..+5 градусов. Ночью похолодает до -2 градусов.
  • В Актау осадков не ожидается. Днём столбики термометра покажут +11..+13 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
погода туман

Читайте также

Новости партнёров