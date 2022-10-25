Туман ожидается в ЗКО

Синоптики прогнозируют погоду без осадков. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 26 октября на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Также туман ожидается ночью и утром в Уральске. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +11..+13 градусов, ночью похолодает до +6..+8. В Атырау погода без осадков. Днём будет +6..+8 градусов, ночью до -2 градусов. В Актобе будет облачно. Днём ожидается до +3..+5 градусов. Ночью похолодает до -2 градусов. В Актау осадков не ожидается. Днём столбики термометра покажут