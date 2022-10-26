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Социум

Туман ожидается в ЗКО

По данным «Казгидромета», 27 октября на северо-востоке ЗКО ожидаются туман и усиление ветра до 15 - 20 метров в секунду. С уходящим циклоном на большей части Казахстана сохраняются осадки. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +4..+6 градусов, ночью похолодает до -3..-5. Ветер до 12 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +7..+9 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +3..+5 градусов. Ночью похолодает до -4..-6 градусов. Ветер д0 7 м
Дана Рахметова
Туман ожидается в ЗКО
По данным «Казгидромета», 27 октября на северо-востоке ЗКО ожидаются туман и усиление ветра до 15 - 20 метров в секунду.
Как выглядело частичное затмение Солнца
Как выглядело частичное затмение Солнца
С уходящим циклоном на большей части Казахстана сохраняются осадки.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +4..+6 градусов, ночью похолодает до -3..-5. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +7..+9 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +3..+5 градусов. Ночью похолодает до -4..-6 градусов. Ветер д0 7 метров в секунду.
  • В Актау - дождь. Днём столбики термометра покажут +12..+14 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
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Уральск Актобе Атырау ЗКО погода

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