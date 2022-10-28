- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +4..+6 градусов, ночью похолодает до -1..+1. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау будет дождь. Днём будет +6..+8 градусов, ночью +2..+4 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +2..+4 градусов. Ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер д0 10 метров в секунду.
- В Актау - дождь. Днём столбики термометра покажут +10..+12 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
Туман ожидается в ЗКО
По данным «Казгидромета», 29 октября ночью и утром на севере ЗКО ожидается туман. На большую часть страны будет оказывать влияние Северо-западный антициклона - ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +4..+6 градусов, ночью похолодает до -1..+1. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет дождь. Днём будет +6..+8 градусов, ночью +2..+4 градусов. Ветер до 14 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +2..+4 градусов. Ночью похолодает до -1..-3 гра