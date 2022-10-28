Туман ожидается в ЗКО

По данным «Казгидромета», 29 октября ночью и утром на севере ЗКО ожидается туман. На большую часть страны будет оказывать влияние Северо-западный антициклона - ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +4..+6 градусов, ночью похолодает до -1..+1. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет дождь. Днём будет +6..+8 градусов, ночью +2..+4 градусов. Ветер до 14 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +2..+4 градусов. Ночью похолодает до -1..-3 гра