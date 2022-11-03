Туман ожидается в ЗКО

По данным «Казгидромета», четвёртого ноября ночью и утром в ЗКО ожидаются туман и гололёд. На большей части страны под влиянием атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +1..+3 градусов, ночью похолодает до -2..-4. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +3..+5 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 11 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до -1..+1 градусов. Ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер д0 10 метров в секунду