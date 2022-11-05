Туман ожидается в ЗКО

По данным «Казгидромета», шестого ноября на севере и западе ЗКО ожидаются туман и гололёд. На большей части страны под влиянием атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +1..+3 градусов, ночью похолодает до -1..-3. Ветер до 12 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +2..+4 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 11 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до 0..-2 градусов. Ночью похолодает до -6..-8 градусов. Ветер д0 6 м