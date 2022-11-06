- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +1..+3 градусов, ночью похолодает до -3..-5. Ветер до 7 метров в секунду.
- В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +2..+4 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до 0..-2 градусов. Ночью похолодает до -6..-8 градусов. Ветер д0 8 метров в секунду.
- В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +4..+6 градусов, ночью опустятся до +1..+3 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
Туман ожидается в ЗКО
По данным «Казгидромета», седьмого ноября на западе и севере ЗКО ожидается туман. Фото из архива "МГ" На большей части страны под влиянием атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +1..+3 градусов, ночью похолодает до -3..-5. Ветер до 7 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +2..+4 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до 0..-2 градусов. Ночью похолодает до -6..-8 градусов. Ве