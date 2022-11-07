Туман ожидается в ЗКО

По данным «Казгидромета», восьмого ноября ночью и утром на севере и востоке ЗКО ожидается туман. На большей части страны под влиянием атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +1..+3 градусов, ночью похолодает до -1..-3. Ветер до 10 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +3..+5 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер до 8 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -1..+1 градусов. Ночью похолодает до -4..-6 градусов. Ветер