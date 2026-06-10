Путешественник Дитер Альбрехт 15 лет жил в дороге и объехал два десятка стран, но его тур по Казахстану прервало уголовное дело после аварии в Алге.

Путешествие 60-летнего Дитера Эдвина Альбрехта по Казахстану неожиданно прервалось в Актюбинской области из-за аварии, и теперь иностранец не может покинуть пределы страны. Как сообщает телеканал КТК, гражданин Германии, передвигавшийся на арендованном доме на колёсах, стал участником ДТП в городе Алга, столкнувшись со стоявшей на дороге легковушкой. В результате столкновения серьезные травмы получили пассажиры второго автомобиля - женщина и её четырехмесячный ребенок.

Авария произошла ещё 6 июня. Кемпер иностранца на скорости врезался в "Ниву", в салоне которой в тот момент находилась семья с младенцем. Пострадавших мать и малыша экстренно госпитализировали в реанимацию; к настоящему моменту медики отмечают улучшение их состояния. Сам немецкий путешественник до сих пор находится в шоковом состоянии и подробно описывает момент столкновения.

- Я видел эту машину совершенно отчётливо. В это время меня обогнал другой автомобиль. И я подумал, что и эта машина тоже движется. Но она, оказывается, стояла. Находилась не на обочине, а посреди проезжей части. На автомобиле не было ни света, ничего такого, что сразу привлекло бы внимание. Но я не снимаю с себя ответственности, - рассказал Дитер Эдвин Альбрехт.

Сейчас полиция выясняет все детали случившегося, возбуждено уголовное дело, а Дитер Альбрехт официально признан подозреваемым. Досудебное расследование и назначенные экспертизы могут продлиться несколько месяцев. Оба автомобиля разбиты вдребезги и восстановлению не подлежат. По словам иностранца, он пытался заключить с пострадавшими мировое соглашение, но запрашиваемая сумма компенсации оказалась для него неподъёмной.

- Моё личное состояние не настолько велико. Автомобиль мне не принадлежит, он взят в аренду. Я никогда не смог бы купить такую машину за собственные деньги. В Германии я живу хорошо. Я не бедный человек, но и не богатый. Поэтому сумма свыше 10 миллионов тенге для меня просто неподъёмна. Буду ждать решения суда, - говорит он.

Пока идут следственные действия, Дитер живёт в повреждённом фургоне вместе со своей собакой Текилой. Иностранец остался в чужой стране практически без поддержки, однако его историю близко к сердцу приняли жители Алги. Местные активисты и коммунальные службы взяли шефство над путешественником: они снабжают его продуктами, питьевой водой и даже помогли найти обувь редкого 47-го размера.

- Предложили мы ему ночлег, но он отказался. Сказал: „Я не хочу оставлять свой дом на колёсах“. Ну и предложили тогда перебазировать его сюда. И он согласился. Показали ему душ, принял душ, чай попил, поболтали, отвлёкся, успокоился, - рассказал директор Алгинского газового хозяйства Аскар Нургалиев.

Тем не менее путешественнику по-прежнему необходима квалифицированная поддержка, так как языковой барьер приходится преодолевать с помощью мобильного приложения.

- По его словам, у него на тот момент было немного воды. Оставалось немного хлеба, провизии. „Лекарства, - говорит, - на два-три месяца у меня есть ещё“. Откликнулось много очень хороших людей, добрых. Человек нуждается в юридической помощи, - отмечает активист Игорь Клейман.

До аварии Дитер вел кочевой образ жизни более 15 лет и успел посетить 24 страны - весь его маршрут нанесен в виде карты на кузов фургона. Через несколько дней мужчине исполнится 61 год. Свой день рождения автотурист встретит не на маршруте, а в маленьком казахстанском городке в ожидании суда, который и определит его дальнейшую судьбу.

Источник: КТК