Тұрмыстық зорлық-зомбылық көрсеткен 8 мың адам жауапқа тартылыпты

Күні бүгінге дейін Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылық бойынша 100-ден астам құқық бұзушылық тіркелген. Бұл туралы Polisia.kz хабарлайды. Сайт таратқан ақпаратқа сүйенсек, тіркелген қылмыстардың дені сталкинг, адамның денсаулығына жеңіл-желпі зиян келтіру, ұрып-соңғы, кәмелекетке толмағандарға тиісу.
Бүгінгі таңда тұрмыстық зорлық-зомбылық бағытындағы қылмысқа барған сегіз мың адам жауапқа тартылыпты. Олардың 1800 - ге жуығы қамауға алыныпты.
- 748 адамға мінез-құлыққа қатысты арнайы талаптар қойылды. Осы талаптарды бұзған 612 адамға қатысты мәжбүрлеу шаралары қолданылды. Сот шешімдері негізінде тұрмыстық салада құқық бұзушылық жасаған 46 адамға мінез-құлықты психологиялық тұрғыдан түзету шаралары тағайындалды, - деп хабарлады Polisia.kz.
Елімізде тұрмыстық зорлық-зомбылықтан жапа шеккен 150 тұрғынға көмек көрсетілген.