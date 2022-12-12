Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Туши замёрзших сайгаков вытащили из реки в ЗКО

Животные провалились на тонком льду в воду и выбраться не смогли, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено теринспекцией лесного хозяйства и животного мира по ЗКО 21 тушу сайги обнаружили накануне на территории Казталовского района в реке Сарыозен между сёлами Коктерек и Жулдыз. - Сайгаки при переходе или водопое ступили на тонкий лед и провалились, выбраться из воды не удалось. Найден один крупный самец, семь самок и остальные полугодовалые сайгачата, - пояснил руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Кайрат Кадешев. Сельчане опасались, что ве
Кристина Кобина
Туши замёрзших сайгаков вытащили из реки в ЗКО
Животные провалились на тонком льду в воду и выбраться не смогли, передаёт портал «Мой ГОРОД».
21 тушу замерзшей сайги обнаружили в реке ЗКО
21 тушу замерзшей сайги обнаружили в реке ЗКО
Фото предоставлено теринспекцией лесного хозяйства и животного мира по ЗКО 21 тушу сайги обнаружили накануне на территории Казталовского района в реке Сарыозен между сёлами Коктерек и Жулдыз.
- Сайгаки при переходе или водопое ступили на тонкий лед и провалились, выбраться из воды не удалось. Найден один крупный самец, семь самок и остальные полугодовалые сайгачата, - пояснил руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Кайрат Кадешев.
Сельчане опасались, что весной туши животных могут стать источником опасных заболеваний. Кайрат Кадешев сообщил, что их уже вытащили и утилизировали.   На месте гибели животных работали сотрудники правоохранительных органов, охотзоопрома и ветеринары.
21 тушу замерзшей сайги обнаружили в реке ЗКО
21 тушу замерзшей сайги обнаружили в реке ЗКО
Фото предоставлено теринспекцией лесного хозяйства и животного мира по ЗКО
21 тушу замерзшей сайги обнаружили в реке ЗКО
21 тушу замерзшей сайги обнаружили в реке ЗКО
Фото предоставлено теринспекцией лесного хозяйства и животного мира по ЗКО
21 тушу замерзшей сайги обнаружили в реке ЗКО
21 тушу замерзшей сайги обнаружили в реке ЗКО
Фото предоставлено теринспекцией лесного хозяйства и животного мира по ЗКО
21 тушу замерзшей сайги обнаружили в реке ЗКО
21 тушу замерзшей сайги обнаружили в реке ЗКО
Фото предоставлено теринспекцией лесного хозяйства и животного мира по ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Сайга гибель

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article