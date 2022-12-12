Туши замёрзших сайгаков вытащили из реки в ЗКО

Животные провалились на тонком льду в воду и выбраться не смогли, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено теринспекцией лесного хозяйства и животного мира по ЗКО 21 тушу сайги обнаружили накануне на территории Казталовского района в реке Сарыозен между сёлами Коктерек и Жулдыз. - Сайгаки при переходе или водопое ступили на тонкий лед и провалились, выбраться из воды не удалось. Найден один крупный самец, семь самок и остальные полугодовалые сайгачата, - пояснил руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Кайрат Кадешев. Сельчане опасались, что ве