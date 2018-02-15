Творчески подойти к противопаводковой ситуации предложил аким Уральска

Размещать видеоролики, статьи и другие виды предупреждений о противопаводковых мероприятиях в социальных сетях предложил Мурат МУКАЕВ своим подчиненным, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 15 февраля, в городском акимате прошло первое в 2018 году заседание противопаводковой комиссии. По словам акима Уральска Мурата МУКАЕВА, чтобы избежать подтопления проблемных участков города необходимо своевременно вывезти оттуда снег. - У нас подвергаются подтоплению микрорайоны Балауса, Коктем, Жулдыз, ПДП-1 и ПДП-2, Кен дала, район Свистун горы и, конечно же, 1 и 2 дачные поселки, - поясн