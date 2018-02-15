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Социум

Творчески подойти к противопаводковой ситуации предложил аким Уральска

Размещать видеоролики, статьи и другие виды предупреждений о противопаводковых мероприятиях в социальных сетях предложил Мурат МУКАЕВ своим подчиненным, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 15 февраля, в городском акимате прошло первое в 2018 году заседание противопаводковой комиссии. По словам акима Уральска Мурата МУКАЕВА, чтобы избежать подтопления проблемных участков города необходимо своевременно вывезти оттуда снег. - У нас подвергаются подтоплению микрорайоны Балауса, Коктем, Жулдыз, ПДП-1 и ПДП-2, Кен дала, район Свистун горы и, конечно же, 1 и 2 дачные поселки, - поясн
gorod
Творчески подойти к противопаводковой ситуации предложил аким Уральска
Размещать видеоролики, статьи и другие виды предупреждений о противопаводковых мероприятиях в социальных сетях предложил Мурат МУКАЕВ своим подчиненным, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 15 февраля, в городском акимате прошло первое в 2018 году заседание противопаводковой комиссии. По словам акима Уральска Мурата МУКАЕВА, чтобы избежать подтопления проблемных участков города необходимо своевременно вывезти оттуда снег. - У нас подвергаются подтоплению микрорайоны Балауса, Коктем, Жулдыз, ПДП-1 и ПДП-2, Кен дала, район Свистун горы и, конечно же, 1 и 2 дачные поселки, - пояснил аким города. - Необходимо вывезти снег и очистить все арычные системы и водопропускные трубы во всем Уральске. Пристально следить за треугольником в поселке Зачаганск, где еще не построена система водоотведения, особенно пятно 31 и улица Монкеулы. Мурат МУКАЕВ также отметил, что необходимо предупредить всех горожан о том, как надо себя вести, и какие меры принимаются по предупреждению паводка. - На первой и второй дачной у нас проживают свыше 3 тысяч человек. Надо каждого жителя предупредить о том, что, возможно, будет подтопление их участков. Кроме того, еще раз вам напоминаю, что в социальных сетях, в частности, на странице городского акимата третья часть населения следит за новостями. Это говорит о том, что надо именно там предупреждать людей. Подойдите творчески к предупреждению о противопаводковых мероприятиях наших горожан, - заявил градоначальник. Стоит отметить, что все коммунальные службы города готовы к весне и ее возможным последствиям.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
паводок совещание

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