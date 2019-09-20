Концерт для заслуженного деятеля Казахстана, обладателя международной литературной премии "Алаш", государственной премии РК и ордена "Курмет", известной поэтессы Приуралья Акуштап Бактыгереевой был проведен при поддержке Западно-Казахстанского областного акимата и областного управления культуры. Перед началом торжественной части юбиляр принимала поздравления в фойе казахского драматического театра имени Хадиши Букеевой под звуки казахской народной музыки в исполнении оркестра. Также для гостей была представлена выставка, самых интересных моментов, запечатленных на фото, из жизни Акуштап Бактыгереевой. Поэтесса пребывала в приподнятом настроении. - Празднует город 75-летие, хотя Уральск, я считаю, спящим городом. Настроение как у всего народа, мелеет Урал, какое может быть у поэта настроение, каждый день гаснет свет. Но придется улыбаться и встречать друзей с цветами. Я счастлива, что мне 75 лет. В 17 лет я уехала после школы в Алмату, но потом оставила ее и вернулась на свою родину. Хотелось побыть на родной земле, на берегу родного Урала, на земле предков, отдать дань. Вот так я живу. Меня знает народ. Сегодня будут петь и читать мои стихи. Я счастлива, что хоть один день я могу дарить поэзию людям, - сказала Акуштап Бактыгереева. Стоит отметить, что также в концертной программе приняли участие почетные гости из городов Нур-Султан и Алматы. Акуштап Бактыгерееву пришли поздравить секретарь управления Союза писателей Республики Казахстан, советник председателя по делам печати, обладатель международной литературной премии "Алаш", акын Галым Калибекулы; обладатель международной литературной премии "Алаш", журналист, писатель, культуролог Сара Латиева; заслуженный деятель РК, обладатель международной литературной премии "Алаш" и президентской премии РК, ордена "Парасат", журналист, сатирик Копен Амирбек; заместитель акима города Нур-Султан Бахтияр Макен; народная артистка РК, обладатель Государственной премии, почетный профессор Национальной академии искусств им. Т.Жургенова, певица Роза Рымбаева; кобызистка Газиза Габдрахимова; продюсер Азамат Шаймерденулы. Также были приглашены жители города, работники районных, городских культурных учреждений, студенты высших, средних специальных учреждений.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.