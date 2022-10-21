Тяжёлое заболевание обнаружили у одного из близнецов, родившихся с разницей в два месяца в Уральске

– Дочь сейчас полностью лежачая, прикована к кровати. Есть может только те продукты, в которых нет волокон. Мясо есть не может, так как из-за гипертрофии гланд Лия не может глотать твёрдую пищу. Каждые пять месяцев мы копим деньги и возим дочь в медицинский центр Ташкента. Там есть наш невропатолог и несколько раз в год ездим туда. Результаты есть, но только в работе мозга. На мозжечке врач не специализируется, однако посоветовал лечение стволовыми клетками, так как они имеют свойство регенерироваться. У Лии работает только 30% мозжечка, и если подсадить стволовые клетки, то они могут вырасти до 70%. Только тогда пойдёт физическое развитие, - рассказывает Лидия.Женщина уже полностью изучила диагнозы дочери. Она говорит, что Лии есть все шансы на выздоровление. Лидия связалась с клиникой в Германии, которая специализируется на лечении детей именно с такими заболеваниями. Однако лечение стоит больших денег, которых у семьи нет.
– Лия - очень умная девочка, она глазами показывает все, что ей нужно, смеётся, реагирует на звуки, смотрит на брата и сестру. Хочет сесть, но не может, тело её не слушается. Я писала в клиники Турции, Израиля, Южной Кореи, Германии, выбор остановили на немецкой клинике, так как по сравнению с другими медцентрами они выставили нам более-менее адекватный счёт, да и методика у них более щадящая, - рассказала Лидия.Лечение, перелёт и проживание обойдётся семье в 15 миллионов тенге. Но несмотря на то, что оба супруга работают, такие деньги Коноваловы самостоятельно собрать не могут. По этой причине Лидия открыла сбор и с помощью неравнодушных граждан на сегодня собрала 8,3 миллиона тенге, осталось собрать ещё 6,7 миллиона. Семья обращается ко всем неравнодушным казахстанцам с просьбой помочь собрать оставшуюся сумму.
– До сегодняшнего дня мы как-то пробивались сами. Мы с супругом работаем, откладывали деньги, пособие Лии вообще не снимаем. Самостоятельно копили и ездили в Ташкент. Но на лечение в Германии мы сами собрать средства не можем. Сейчас всё подорожало, нужно покупать лекарства, есть ещё двое других деток. Поэтому мы просим всех добрых людей помочь нам. Мы верим, что наша дочь сможет выздороветь, стать самостоятельной и жить полноценной жизнью, - заключила Лидия Коновалова.Все, кто желает помочь, могут перечислить средства на следующие счета:
- Kaspi Gold: 4400 4301 4301 9419. Счёт привязан к номеру 8 (775) 243-74-58. По этому же номеру вы можете связаться с мамой малышки.
- Сбербанк: 4263 4333 3771 9303
- Halyk Bank: 5480 0055 0133 5878