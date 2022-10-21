Тяжёлое заболевание обнаружили у одного из близнецов, родившихся с разницей в два месяца в Уральске

Малышка нуждается в лечении, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено Лидией Коноваловой В 2019 году в Уральске произошёл уникальный случай. Жительница города Лилия Коновалова родила дочь на сроке 25 недель, а спустя два месяца и 16 дней родила ещё и сына. Оказалось, что у женщины две матки. Врачи назвали это анатомической особенностью. 24 мая на сроке 25 недель у Лилии начались преждевременные схватки и на свет появилась дочь весом 850 граммов и ростом 42 сантиметра. Её назвали Лией, она два месяца находилась в реанимации. Мальчик родился девятого августа путём кесарева сечения. Вес у