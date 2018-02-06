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Социум

Тысячи больных в Актобе остались без лекарств

В Актюбинской области на 4 миллиарда тенге закупили лекарства, но больные их не видят, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Без препаратов остались диабетики, больные с ИБС, гипертонией, не хватает препаратов для онкобольных и больных туберкулезом. Как объясняют в облздраве, еще в октябре поликлиники направили заявки по препаратам в ТОО «СК-Фармация». Но ТОО «СК -Фармация» не заключало с медорганизациями договора. Поэтому и не было поставок. Но 2 февраля после неоднократных жалоб больных отгрузка препаратов все-таки началась. - Поликлиники сделали заяв
gorod
Тысячи больных в Актобе остались без лекарств
В Актюбинской области на 4 миллиарда тенге закупили лекарства, но больные их не видят, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Без препаратов остались диабетики, больные с ИБС, гипертонией, не хватает препаратов для онкобольных и больных туберкулезом. Как объясняют в облздраве, еще в октябре поликлиники направили заявки по препаратам в ТОО «СК-Фармация». Но ТОО «СК -Фармация» не заключало с медорганизациями договора. Поэтому и не было поставок. Но 2 февраля после неоднократных жалоб больных отгрузка препаратов все-таки началась. - Поликлиники сделали заявку на 417 наименований лекарственных препаратов на 4,04 млрд тенге, - говорит руководитель Актюбинского облздрава Асет КАЛИЕВ. - Со 2 февраля единым дистрибьютором идет отгрузка лекарственных препаратов. Инсулина на 7,7 млн тенге, химиопрепаратов для онкобольных на 22,6 млн тенге, всего лекарств на 158,6 млн тенге, это 14% из объема 1 квартала. 5 февраля на склады поступил инсулин "Апидра", его ускоренно отгружают в поликлиники области. 6 февраля самолетом из Алматы должны отправить инсулин "Лантус" - самый часто запрашиваемый. Все вопросы решаем в индивидуальном порядке. Больным надо обращаться в поликлиники по месту жительства. Азамат АКЫЛ
Лекарства больные

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