Тысячи больных в Актобе остались без лекарств

В Актюбинской области на 4 миллиарда тенге закупили лекарства, но больные их не видят, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Без препаратов остались диабетики, больные с ИБС, гипертонией, не хватает препаратов для онкобольных и больных туберкулезом. Как объясняют в облздраве, еще в октябре поликлиники направили заявки по препаратам в ТОО «СК-Фармация». Но ТОО «СК -Фармация» не заключало с медорганизациями договора. Поэтому и не было поставок. Но 2 февраля после неоднократных жалоб больных отгрузка препаратов все-таки началась. - Поликлиники сделали заяв