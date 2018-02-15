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Происшествия Социум

Тысячи куриных лапок разбросали вдоль дороги в Уральске (фото, видео)

Куриные остатки выбросили вдоль дороги, которая ведет в поселок Рыбцех, сообщает корреспондент портала " Мой ГОРОД". В редакцию "МГ" обратились жители поселка Рыбцех, которые рассказали, что сначала почувствовали жуткий запах со стороны дороги, а затем заметили стаи хищных птиц, которые постоянно чем-то там питались. Как оказалось, отходы, а именно тысячи куриных лапок кто-то привозит и выбрасывает в лесополосу вдоль дороги. - Скоро потеплеет, и все эти останки начнут разлагаться. Нам итак хватает свалки, так теперь и у дороги отходы начали выбрасывать, - возмущаются жители микрорайна Умит в п
Кристина Кобина
Тысячи куриных лапок разбросали вдоль дороги в Уральске (фото, видео)
Куриные остатки выбросили вдоль дороги, которая ведет в поселок Рыбцех, сообщает корреспондент портала " Мой ГОРОД".
В редакцию "МГ" обратились жители поселка Рыбцех, которые рассказали, что сначала почувствовали  жуткий запах со стороны дороги, а затем заметили стаи хищных птиц, которые постоянно чем-то там питались. Как оказалось, отходы, а именно тысячи куриных лапок кто-то привозит и выбрасывает в лесополосу вдоль дороги. - Скоро потеплеет, и все эти останки начнут разлагаться. Нам итак хватает свалки, так теперь и у дороги отходы начали выбрасывать, - возмущаются жители микрорайна Умит в поселке Зачаганск. - Весной нам вообще дышать будет нечем! По словам жителя поселка Рыбцех по имени Канат, они не знают, откуда взялось такое количество куриных отходов. - Но нам нельзя это так просто оставлять. С наступлением весны снег начнет таять, куриные лапки под солнечными лучами начнут разлагаться, а это сплошная антисанитария, - рассказал Канат. В пресс-службе акимата города Уральск сообщили, что прокомментируют данный факт только после того, как обследуют местность.

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Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
дорога запах

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