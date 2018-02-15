Тысячи куриных лапок разбросали вдоль дороги в Уральске (фото, видео)

Куриные остатки выбросили вдоль дороги, которая ведет в поселок Рыбцех, сообщает корреспондент портала " Мой ГОРОД". В редакцию "МГ" обратились жители поселка Рыбцех, которые рассказали, что сначала почувствовали жуткий запах со стороны дороги, а затем заметили стаи хищных птиц, которые постоянно чем-то там питались. Как оказалось, отходы, а именно тысячи куриных лапок кто-то привозит и выбрасывает в лесополосу вдоль дороги. - Скоро потеплеет, и все эти останки начнут разлагаться. Нам итак хватает свалки, так теперь и у дороги отходы начали выбрасывать, - возмущаются жители микрорайна Умит в п