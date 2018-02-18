Тысячи уральцев пришли в парк проводить зиму

Сегодня, 18 февраля, тысячи жителей и гостей города собрались в парке культуры и отдыха, чтобы отметить проводы зимы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Гулянье началось ближе к 11 часам. Горожане собирались возле главной сцены, где всех с Масленицей поздравил заместитель акима ЗКО Габидолла ОСПАНКУЛОВ. - Масленица - это праздник веселья и радости, а также у православных сегодня Прощеное воскресенье. Так давайте же не будем держать обиды и простим друг друга, - сказал заместитель главы региона. Вице-консул РФ в ЗКО Владимир ВОЛКОВ отметил, что очень радостно смотреть, что этот праздни