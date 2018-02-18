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Происшествия Социум

Тысячи уральцев пришли в парк проводить зиму

Сегодня, 18 февраля, тысячи жителей и гостей города собрались в парке культуры и отдыха, чтобы отметить проводы зимы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Гулянье началось ближе к 11 часам. Горожане собирались возле главной сцены, где всех с Масленицей поздравил заместитель акима ЗКО Габидолла ОСПАНКУЛОВ. - Масленица - это праздник веселья и радости, а также у православных сегодня Прощеное воскресенье. Так давайте же не будем держать обиды и простим друг друга, - сказал заместитель главы региона. Вице-консул РФ в ЗКО Владимир ВОЛКОВ отметил, что очень радостно смотреть, что этот праздни
Кристина Кобина
Тысячи уральцев пришли в парк проводить зиму
Сегодня, 18 февраля, тысячи жителей и гостей города собрались в парке культуры и отдыха, чтобы отметить проводы зимы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Гулянье началось ближе к 11 часам. Горожане собирались возле главной сцены, где всех с Масленицей поздравил заместитель акима ЗКО Габидолла ОСПАНКУЛОВ. - Масленица - это праздник веселья и радости, а также у православных сегодня Прощеное воскресенье. Так давайте же не будем держать обиды и простим друг друга, - сказал заместитель главы региона. Вице-консул РФ в ЗКО Владимир ВОЛКОВ отметил, что очень радостно смотреть, что этот праздник пришли отмечать люди разных национальностей, проживающие в городе. -Это праздник ознаменовывает наступление весны. И я поздравляю всех с этим праздником, - сказал Владимир ВОЛКОВ. Развлекательная программа состоялась в дубовой роще. Жительница г.Уральска Ирина пришла на праздник со своими детьми. -Мы ежегодно ждем этого праздника, чтобы придти в парк и отметить его именно здесь. Всегда встречаем  на Масленицу всех своих знакомых и друзей. На проводах зимы выступают творческие коллективы города. Очень весело. Ну, а дети в первую очередь идут полакомиться сладостями и блинами на свежем воздухе, - рассказала Ирина. Все желающие могли отведать в парке блины с вареньем, сгущенкой, творогом и мясом. Кульминацией праздника станет сожжение чучела.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Масленица проводы зимы

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