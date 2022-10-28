У девочки-подростка из Уральска увеличивается шишка на спине

Анастасии Бузгон требуется срочная операция, иначе её может парализовать. День через день к ней приезжает скорая, чтобы сделать обезболивающее. Без него Настя не может заснуть, передаёт портал «Мой ГОРОД». Анастасия Бузгон. Фото предоставлено Любовью Киркиной Анастасия Бузгон - инвалид детства, у неё спинномозговая грыжа. На фоне этого заболевания у девочки в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла в более сложную форму заболевания. У Насти началось гниение кости. У семьи нет денег на лечение, и с тех пор редакция «МГ» объявляет сборы. Анастасия проходила различные курсы