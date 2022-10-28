У девочки-подростка из Уральска увеличивается шишка на спине

Спина Бифида — это расщепление позвоночника, или неполное закрытие позвоночного канала. Это врождённый дефект развития позвоночника. Связанные с этим повреждения спинного мозга способны не только ограничить подвижность ребенка, но также вызвать расстройства мочеиспускания и дефекации.Мама Насти Любовь Киркина говорит, что её дочь остановилась в росте, у неё развивается сильный сколиоз, может начать расти горб, плохо заживает рана на пятке, несмотря на ежегодные реабилитации. Израильские врачи рекомендуют провести срочную операцию, иначе Настю может парализовать. 15 марта этого года семья стала собирать деньги на операцию в Израиле, которая вместе с проживанием стоит 31 миллион тенге. На сегодня маме девочки удалось собрать 23 465 730 тенге. Осталось 7 534 270 тенге.
- Мы планировали ехать на операцию как только сможем собрать всю сумму. Но сейчас Насте стало хуже, у неё растет шишка на спине, она не спит ночами, мучается от адских болей. Мы почти каждый день вызываем скорую сделать обезболивающее, иначе она не спит по трое суток. Сердце моё сжимается видеть как дочь мучается. У нее осложнения из-за шишки, моча полностью не сходит, приходится ставить катетер, а это тоже очень больно. Сильно искривились стопы. Пьем антибиотики, анализы плохие. Я звонила в клинику, нам назначили операцию в срочном порядке на 5 августа, но денег мы собрать не успели и все перенесли на 17 января. Я прошу помочь нам, ведь это единственный шанс для Насти. Ей уже 14 лет, а она кроме больниц и лекарств ничего толком и не видела в этой жизни. Помогите нам, - обратилась к читателям Любовь Киркина.Недавно мама Насти открыла страницу в Instagram, где ведёт отчёт по сбору. Все, кто желает помочь Анастасии Бузгон, может перечислить деньги по следующим реквизитам: Номер карты Каспий Голд 4400 4301 5551 7938, привязанный к номеру Любови Киркиной 8 747 163 15 62; Депозит в Каспий банке 780 312 402 466; Номер счета Сбербанка KZ 18914 CP 64311248203 (в рублях); Номер счета Сбербанка KZ 21914 CP 39846566682 (в тенге); Номер карты Сбербанка 4263 4333 4557 3619 (в рублях), привязанный к номеру Любови Киркиной 8 747 163 15 62; Номер карты Сбербанка 4263 4333 4595 6137 (в тенге); Счет Народного банка Казахстана KZ 286012 353 0000 161 41; Номер карты Народного банка Казахстана KZ 4405 6397 9868 5010, привязанный к номеру Любови Киркиной 8 747 163 15 62; Еще имеется карта Сбербанка открытая в России, оформленная на Рамзана Ибрагимова 5228 6005 1756 1751 (в рублях); По всем вопросам можно обратиться к матери Насти по номеру телефона: 8 747 163 15 62. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.