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Шоу-бизнес

У Дмитрия Хворостовского обнаружили опухоль мозга

Известный оперный певец Дмитрий Хворостовский, у которого диагностировали опухоль головного мозга, может быть прооперирован в России сообщает ТопНьюс. Между тем, на болезнь артиста уже отреагировали российские звезды и чиновники. Российские и мировые СМИ всколыхнула новость о страшном диагнозе, поставленном известному оперному певцу Дмитрию Хворостовскому. Как сообщают журналисты Super.ru, в последние месяцы артист часто жаловался на плохое самочувствие и решил обратиться за помощью к врачам. О том, что Дмитрий Хворостовский заболел раком мозга стало известно, когда он находился в Лондоне и го
gorod
У Дмитрия Хворостовского обнаружили опухоль мозга
f9175166_1
f9175166_1
Известный оперный певец Дмитрий Хворостовский, у которого диагностировали опухоль головного мозга, может быть прооперирован в России сообщает ТопНьюс. Между тем, на болезнь артиста уже отреагировали российские звезды и чиновники. Российские и мировые СМИ всколыхнула новость о страшном диагнозе, поставленном известному оперному певцу Дмитрию Хворостовскому. Как сообщают журналисты Super.ru, в последние месяцы артист часто жаловался на плохое самочувствие и решил обратиться за помощью к врачам. О том, что Дмитрий Хворостовский заболел раком мозга стало известно, когда он находился в Лондоне и готовился вылететь в Мюнхен для участия в большом оперном шоу. Отмечается, что диагноз, поставленный певцу врачами одной из онкологических клиник столицы Великобритании, звучит как "опухоль головного мозга". За состоянием здоровья Дмитрия Хворостовского следит сейчас его личный врач, поддерживающий связь с лучшими британскими медиками, специализирующимися на лечении этого вида рака. Пока неизвестно, на какой стадии находится болезнь артиста, однако проведённые анализы показали, что его состояние требует безотлагательного лечения. При этом специалисты порекомендовали Хворостовскому отменить все запланированные на лето выступления и начать борьбу с заболеванием. Между тем академик РАМН Валерий Чиссов заявил, что оперный певец Дмитрий Хворостовский может лечиться в России, и отечественные онкологи готовы ему помочь. "Певец может получить всю необходимую помощь в России. Есть опухоли, которые можно удалить и лечить, а есть, которые уже нельзя. А в том, что квалификация наших отечественных нейрохирургов высока — сомнений нет", - приводит слова специалиста РИА "Новости". Однако, согласно последней поступившей информации, Дмитрий Хворостовский отказался от помощи некоторых российских онкологических центров, а также организации "Русфонд". "Мы не нуждаемся в помощи, нам хватает средств", - заявила журналистам помощница Хворостовского Елена, отвечая на вопрос о возможном лечении певца в России. Отмечается, что сам Хворостовский в ответ на все предложения ограничился короткой репликой "Все будет хорошо!". В свою очередь, заместитель главного врача Европейской клиники онколог Андрей Пылев рассказал журналистам LifeNews, что опухоль головного мозга Дмитрия Хворостовского не означает, что развитие болезни пойдет по сценарию Жанны Фриске. Правда, для эффективной борьбы с опухолью известному оперному певцу придется лечиться только за границей, считает Пылев. «Я бы призывал не проводить параллели с недавними печальными событиями. Имею в виду Жанну Фриске. Опухоли головного мозга могут различаться по степени агрессивности, она может возникать из клеток головного мозга, из оболочки мозга, гипофиза. И все эти образования характеризуются разной степенью агрессивности и, естественно, совершенно разным прогнозом. Сейчас мы не владеем достаточным объемом информации о медицинской ситуации в случае с Хворостовским, но очень рассчитываем на то, что речь не идет о таком же диагнозе, как у Фриске (глиобластоме – прим.)», — цитирует телеканал специалиста онколога. Состояние здоровья Дмитрия Хворостовского прокомментировал Филипп Киркоров в соцсетях. "Нет! Нет! Нет! И еще раз нет! Дима - борись! Ты - сильный, ты победишь! В это просто невозможно поверить...", - написал артист. При этом оперная певица Анна Нетребко, которая должна была выступать в одном концерте вместе с Дмитрием, ограничилась в своём комментарии одним коротким словом "Нет!". Детский омбудсмен Павел Астахов сделал сразу две публикации на тему болезни Хворостовского.
Фото: скриншот Instagram
Фото: скриншот Instagram
 Фото: скриншот Instagram
Фото: скриншот Instagram
Фото: скриншот Instagram
 Фото: скриншот Instagram   Также слова поддержки выразила российская телеведущая Оксана Пушкина в своём Twitter: "Все будет хорошо! Должно быть". Дмитрий Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске. Окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М.Горького и Красноярский институт искусств. С 1985 по 1990 годы был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. В театре познакомился и женился на балерине Светлане. Дмитрий удочерил маленькую Машу, дочку Светланы от первого брака. В семье родились двое близнецов Александра и Данила. Вскоре карьера Хворостовского пошла на взлет. Он стал известным, стал много гастролировать. Артист купил дом в Лондоне, туда переехали жить их родители. В 2001 году брак со Светланой распался. Бывшая жена и дети остались жить в Лондоне в их общем доме. Там же, в Лондоне живут и родители Дмитрия. В Женеве Хворостовский встретил новую любовь. Он познакомился с итальянской певицей Флоранс. Завязался роман и они поженились. В браке родилось еще двое детей. В 2003 году родился сын Максим, в 2007-м — дочь Нина. Вторая семья Хворостовского тоже живет в основном в Лондоне. Хворостовский выступает на сценах лучших оперных театров мира, в том числе в Ковент-Гарден, Ла Скала, Метрополитен-опера, Венской опере и Мариинском театре. Постоянно сотрудничает с ведущими симфоническими оркестрами Нью-Йорка, Бостона, Чикаго, Сан-Франциско и Роттердама. Артист отмечен множеством наград. В 1991 году он получил Государственную премию РСФСР, а в 1995-м удостоился звания народного артиста России. В 2005 году Хворостовскому присудили премию "Соотечественник года" за личный вклад в сохранение и развитие русской культуры и искусства за рубежом.

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