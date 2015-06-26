У Дмитрия Хворостовского обнаружили опухоль мозга

Известный оперный певец Дмитрий Хворостовский, у которого диагностировали опухоль головного мозга, может быть прооперирован в России сообщает ТопНьюс. Между тем, на болезнь артиста уже отреагировали российские звезды и чиновники. Российские и мировые СМИ всколыхнула новость о страшном диагнозе, поставленном известному оперному певцу Дмитрию Хворостовскому. Как сообщают журналисты Super.ru, в последние месяцы артист часто жаловался на плохое самочувствие и решил обратиться за помощью к врачам. О том, что Дмитрий Хворостовский заболел раком мозга стало известно, когда он находился в Лондоне и го