У Джастина Тимберлейка и Джессики Билл родился сын

Знаменитости назвали первенца Сайлас Рэндалл сообщает SUPER.RU Культовое американское издание People порадовало своих читателей эксклюзивной новостью — 34-летний певец Джастин Тимберлейк и его 33-летняя супруга актриса Джессика Билл впервые стали родителями. У счастливой пары родился сын, которого знаменитости назвали Сайлас Рэндалл. Представители актрисы рассказали, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо, а отец новоиспеченного американца пребывает «в восторге». Более подробную информацию о счастливом событии родители малыша пока держат в строжайшей тайне. Напомним, супружеская пара держала