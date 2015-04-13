Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Шоу-бизнес

У Джастина Тимберлейка и Джессики Билл родился сын

Знаменитости назвали первенца Сайлас Рэндалл сообщает SUPER.RU Культовое американское издание People порадовало своих читателей эксклюзивной новостью — 34-летний певец Джастин Тимберлейк и его 33-летняя супруга актриса Джессика Билл впервые стали родителями. У счастливой пары родился сын, которого знаменитости назвали Сайлас Рэндалл. Представители актрисы рассказали, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо, а отец новоиспеченного американца пребывает «в восторге». Более подробную информацию о счастливом событии родители малыша пока держат в строжайшей тайне. Напомним, супружеская пара держала
gorod
У Джастина Тимберлейка и Джессики Билл родился сын
3896-3896-2
3896-3896-2
Знаменитости назвали первенца Сайлас Рэндалл сообщает SUPER.RU Культовое американское издание People порадовало своих читателей эксклюзивной новостью — 34-летний певец Джастин Тимберлейк и его 33-летняя супруга актриса Джессика Билл впервые стали родителями. У счастливой пары родился сын, которого знаменитости назвали Сайлас Рэндалл. Представители актрисы рассказали, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо, а отец новоиспеченного американца пребывает «в восторге». Более подробную информацию о счастливом событии родители малыша пока держат в строжайшей тайне. Напомним, супружеская пара держала беременность Джессики Билл в секрете, даже несмотря на многочисленные публикации в прессе об интересном положении актрисы. Официально пара подтвердила, что ожидает ребенка, лишь на 34-й неделе беременности Билл.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article