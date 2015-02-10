696f2173_1В звёздном семействе произошло очередное пополнение. Звёздная чета Анджелина Джоли и Брэд Питт решили усыновить ещё одного ребёнка. По данным "Комсомольской правды" , в семье актёров появился двухлетний мальчик Мусса из турецкого лагеря беженцев. Сообщается, что Анджелина не искала ребенка специально, однако не так давно она побывала в лагере беженцев в качестве посла ООН и узнала там о трудной жизни людей, которым пришлось бросить свое жилье и стать беженцами. Услышав рассказ из уст переводчика, актриса не смогла сдержать слёз. В этот момент Мусса увидел, как красивая незнакомая девушка плачет и решил ее утешить: мальчик подошёл и обнял актрису. В этот момент собравшиеся начали смеяться, а Анджелина поцеловала ребёнка в голову, и он больше не отходил от нее. Позднее выяснилось, что Мусса является круглым сиротой, поэтому Джоли с мужем и решили усыновить его. Отмечается, что все необходимые документы будут готовы в ближайшее время, и вскоре малыш познакомится со своей новой семьей. Напомним, что в семье Джоли и Питта уже воспитывается шестеро детей: биологические шестилетние близнецы Вивиен и Нокс, 8-летняя Шайло Нувель, а также усыновленные - 13-летний Мэддокс, 11-летний Пакс и 9-летняя Захария. 5ed34af8cf Источник: topnews.ru