Источник фото: Архивы пресс-служб Источник фото: Архивы пресс-служб Бетти Лу Бредемас скончалась на 80-м году жизни сообщает super.ru В семье американской актрисы Джулии Робертс произошло печальное событие. 19 февраля у знаменитой «красотки» скончался самый близкий человек — мама. Бетти Лу Бредемас умерла рано утром в медицинском центре St John's Health в Санта-Монике после тяжелой болезни. Мать оскароносной актрисы страдала раком легких. Напомним, злой рок преследует 47-летнюю Джулию в последнее время: год назад скончалась от передозировки наркотиков младшая сестра актрисы. К слову, отец Робертс скончался 37 лет назад от рака желудка. Многочисленные друзья актрисы уже начали съезжаться к ней, чтобы поддержать в трудную минуту. Источник фото: Архивы пресс-служб Источник фото: Архивы пресс-служб Источник фото: Архивы пресс-служб Источник фото: Архивы пресс-служб            