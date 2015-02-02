ed0a9647_1Заслуженная артистка России Валерия Киселева скончалась на 63-м году жизни. Мама популярного телеведущего Ивана Урганта умерла 1 февраля утром в своей квартире после долгой болезни. Актриса не дожила до своего дня рождения всего 6 дней — 7 февраля Валерии Ивановне исполнилось бы 64 года, сообщает портал Super. По данным издания в связи с печальным известием 36-летний телеведущий отменил съемки программы «Вечерний Ургант». Родные и близкие Валерии Киселевой пока не комментируют трагедию в актерской династии. Источники, близкие к семье, попросили журналистов не беспокоить 85-летнюю Нину Ургант и не звонить ей за комментариями. Валерия Киселева закончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1977 году. После получения диплома яркую и талантливую артистку приняли на службу в Театре имени В.Ф.Комиссаржевской, а с 1986 года Киселева стала актрисой Санкт-Петербургского Театра комедии им. Н.П. Акимова. Звания «Заслуженная артистка России» Валерия Киселева была удостоена в 2000 году. Источник: topnews.ru