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Социум

У казахстанских пользователей перестали работать WhatsApp и Instagram

Instagram и WhatsApp перестали работать в Казахстане, передает Tengrinews.kz. Фото: Aloisio Mauricio / ZUMAPRESS.com / Globallookpress Как выяснилось, у Facebook, которому принадлежат оба продукта, произошел глобальный сбой. Аналогичные проблемы наблюдались по всему миру. По данным Downdetector, сообщения о недоступности сервисов появились около 23.00 по времени Нур-Султана. В случае с WhatsApp большинство из них были связаны с подключением к серверу, пользователи Instagram пожаловались на проблемы с загрузкой и входом в приложение. Примерно в 0.10 по времени Нур-Султана сервисы в Казахстане с
Кристина Кобина
У казахстанских пользователей перестали работать WhatsApp и Instagram
Instagram и WhatsApp перестали работать в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
У казахстанских пользователей перестали работать WhatsApp и Instagram
У казахстанских пользователей перестали работать WhatsApp и Instagram
Фото: Aloisio Mauricio / ZUMAPRESS.com / Globallookpress Как выяснилось, у Facebook, которому принадлежат оба продукта, произошел глобальный сбой. Аналогичные проблемы наблюдались по всему миру. По данным Downdetector, сообщения о недоступности сервисов появились около 23.00 по времени Нур-Султана. В случае с WhatsApp большинство из них были связаны с подключением к серверу, пользователи Instagram пожаловались на проблемы с загрузкой и входом в приложение. Примерно в 0.10 по времени Нур-Султана сервисы в Казахстане снова стали доступны.
У казахстанских пользователей перестали работать WhatsApp и Instagram
У казахстанских пользователей перестали работать WhatsApp и Instagram
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