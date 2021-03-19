У казахстанских пользователей перестали работать WhatsApp и Instagram

Instagram и WhatsApp перестали работать в Казахстане, передает Tengrinews.kz. Фото: Aloisio Mauricio / ZUMAPRESS.com / Globallookpress Как выяснилось, у Facebook, которому принадлежат оба продукта, произошел глобальный сбой. Аналогичные проблемы наблюдались по всему миру. По данным Downdetector, сообщения о недоступности сервисов появились около 23.00 по времени Нур-Султана. В случае с WhatsApp большинство из них были связаны с подключением к серверу, пользователи Instagram пожаловались на проблемы с загрузкой и входом в приложение. Примерно в 0.10 по времени Нур-Султана сервисы в Казахстане с