Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник отдела набора военнослужащих по контракту и призыву управления по делам обороны Бейбит ГАЛИЕВ, на осенний призыв из Уральска было зачислено 300 человек. - Отбор такого количества призывников производили примерно из 1500 тысячи человек. Осенью мы произвели 100% призыв, который осуществляется в несколько этапов. Одним из первых этапов, призыв в пограничную службу КНБ, потом в войска министерства обороны, службы государственной охраны и национальной гвардии, - пояснил Бейбит ГАЛИЕВ. Кроме того, начальник отдела отметил, что на сегодняшний день основная причина, по которой многие не идут на службу, это состояние здоровья призывников. -Почти у каждого второго имеется плоскостопие и проблема со зрением, - отметил Бейбит ГАЛИЕВ. Стоит отметить, что срок службы составляет 12 месяцев.