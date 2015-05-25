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Социум Экономика

У кредитных товариществ ЗКО «вагон и маленькая тележка» проблем

23 мая в управлении сельского хозяйства ЗКО прошла конференция, на которой обсудили перспективы развития кредитных товариществ в агропромышленном комплексе. Конференцию организовало ОЮЛ "Ассоциация кредитных товариществ агропромышленного комплекса". Его руководитель Толетай РАХИМБЕКОВ и первый заместитель акима ЗКО Арман УТЕГУЛОВ и проводили совещание. Директор департамента АО "Аграрная кредитная корпорация" Альмира САГАТОВА рассказала о состоянии всех кредитных товариществ. - Активы корпорации составляют 106 млрд, а собственный капитал корпорации - 82%, - рассказала Альмира САГАТОВА. - В 2014
gorod
У кредитных товариществ ЗКО «вагон и маленькая тележка» проблем
tovarishestvo (2)
tovarishestvo (2)
23 мая в управлении сельского хозяйства ЗКО прошла конференция, на которой обсудили перспективы развития кредитных товариществ в агропромышленном комплексе. Конференцию организовало ОЮЛ "Ассоциация кредитных товариществ агропромышленного комплекса". Его руководитель  Толетай РАХИМБЕКОВ и первый заместитель акима ЗКО Арман УТЕГУЛОВ и проводили совещание. Директор департамента АО "Аграрная кредитная корпорация" Альмира САГАТОВА рассказала о состоянии всех кредитных товариществ. - Активы корпорации составляют 106 млрд, а собственный капитал корпорации - 82%, - рассказала Альмира САГАТОВА. - В 2014 году было выдано кредитов на 53,5 млрд тенге, в том числе через систему кредитных товариществ - около 48%. В результате работы были созданы кредитные товарищества во всех областях, кроме Мангыстауской. На сегодняшний день количество кредитных товариществ - 171. На 1 мая 2015 года участников 11066. Всего корпорацией за 14 лет было выдано почти 143 млрд тенге за счет оборота выделенных бюджетом средств, из них 160,6 млн тенге - за последние три года, рекордная сумма была достигнута в 2014 году, она составила 26 млрд тенге. По словам Альмиры САГАТОВОЙ, за 2014 год всеми кредитными товариществами выдано 172 займа. В ЗКО 12 кредитных товариществ с общим количеством участников - 528. На данный момент из 12 КТ закрыты линии по трем кредитным товариществам, в основном это наличие просроченной задолженности. Хотя, стоит отметить, что у 7 КТ есть просроченные задолженности. Если КТ имеет просроченную задолженность, но при этом предоставляет план по погашению, то корпорация идет навстречу всегда. Одним из выступающих был председатель правления ТОО "КТ "ЖанибекЦентрКредит" Жанибекского района Бауыржан КАРАШЕВ. Он рассказал, что их кредитное товарищество имеет перед корпорацией долг 32 млн тенге, из них 28 млн тенге - это основной долг. - Когда в 2008 году создавалось наше кредитное товарищество, председателем был САБАНОВ, в состав учредителей он ввел 2 своих аффилированных хозяйства - это КХ "Сабанов", где главой выступал АБЫЛКАСАНОВ по доверенности, и ТОО "Бам", где участниками являлись ХАЙРУЛЛИН - у него было 10% доли и АБЫЛКАСАНОВ, у него тоже было 10%, а 80% доли было у САБАНОВА, - говорит КАРАШЕВ. - В 2009 году председатель САБАНОВ выдал кредит в 28 млн тенге своему аффилированному КХ "Сабанов" с грубыми нарушениями. Там основным залогодателем являлся ТОО "Бам". И когда участники принимали решение, то они предоставили в залог имущество, которое было уже заложено в фонде "Даму". После выдачи кредита САБАНОВ забросил кредитное товарищество. По словам Бауыржана КАРАШЕВА, как только он стал председателем, сразу же отправил заявление в центральный аппарат президента, генпрокуратуру и в агентство по противодействию коррупции. - Когда я беседовал со следователем, он сослался на приговор от октября 2013 года, где САБАНОВУ был вынесен приговор, - объяснил КАРАШЕВ. - Его обвиняли в мошенничестве, а переквалифицировали в нецелевое использование. Получается, что я обращаюсь в правоохранительные органы, они все время стараются его оставить чистым. Я ознакомился с протоколом, там есть факт мошенничества, но сам прокурор переквалифицировал мошенничество в нецелевое использование. Мы сегодня сидим и обсуждаем проблемы кредитного товарищества, а получается, что правоохранительные органы нам мешают, фактически ставят палки в колеса. И проблема в том, что 28 миллионов с кредитного товарищества никто не списывает. Мы должны вернуть их. Если мы их не сможем взыскать с САБАНОВА, то корпорация будет требовать их с кредитного товарищества. Мы не сможем их вернуть. Мы с крестьянами станем банкротами. Председатель правления ТОО "КТ "ЖанибекЦентрКредит" попросил Арман УТЕГУЛОВА взять ситуацию на контроль. На что РАХИМБЕКОВ сказал, что они понимают, что у каждого есть "вагон и маленькая тележка" проблем, но здесь собрались, чтобы обсудить стратегию и попросил быть ближе к повестке дня конференции. Следующий докладчик председатель правления ТОО "КТ Теректі" Ермек ДЖУМАГАЗИЕВ пожелал остановиться на проблемных вопросах. Сам он пришел в кредитное товарищество в 2008 году. - Мы с 2013 года не работаем, фактически закрыты, - поведал Ермек ДЖУМАГАЗИЕВ. С 19 марта 2014 года 11 вопросов я ставил на всех уровнях, чтобы внести какие-то изменения. Мы просим, а вы ссылаетесь на закон. Но закон издан в 2001 году, а сейчас 2015 год. По его словам, проблемой является то, что документы по целевому использованию займов принимаются с даты подачи заявок. - Таким образом получается, что мы просим на весенне-полевые работы в феврале, а получаем в мае-июне, - заключил ДЖУМАГАЗИЕВ. Также проблему составляет время рассмотрения документов, в то время как в БВУ утром можно подать заявку, а утром уже взять деньги. В заключении Ермек ДЖУМАГАЗИЕВ сказал, что, несомненно, подобные конференции нужны, чтобы обговаривать на них проблемы и совместно решать их. В конце конференции участники приняли резолюцию.
tovarishestvo (1)
tovarishestvo (1)
   Фото Медета МЕДРЕСОВА
конференция кредитные товарищества

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