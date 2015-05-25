У кредитных товариществ ЗКО «вагон и маленькая тележка» проблем

23 мая в управлении сельского хозяйства ЗКО прошла конференция, на которой обсудили перспективы развития кредитных товариществ в агропромышленном комплексе. Конференцию организовало ОЮЛ "Ассоциация кредитных товариществ агропромышленного комплекса". Его руководитель Толетай РАХИМБЕКОВ и первый заместитель акима ЗКО Арман УТЕГУЛОВ и проводили совещание. Директор департамента АО "Аграрная кредитная корпорация" Альмира САГАТОВА рассказала о состоянии всех кредитных товариществ. - Активы корпорации составляют 106 млрд, а собственный капитал корпорации - 82%, - рассказала Альмира САГАТОВА. - В 2014