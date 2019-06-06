Ваш супруг периодически полушутя выговаривает, что в гостях или еще где-то на вас смотрел какой-нибудь мужчина, или делал комплименты. И после этого не следуют обиды, ссоры и т.д. Именно про такую ревность говорят: «Ревнует – значит любит»Игриво отвечать, что смотрят многие, а принадлежите вы только самому достойному! Такая ревность, как с его стороны, так и с вашей, даже полезна – она подстегивает чувстваВремя от времени муж устраивает сцены ревности. Вы вынуждены выслушивать беспочвенные подозрения и обвинения в свой адрес. То из-за того, что вы надели красивое белье, идя на работу, то потому, что захотели встретиться вечером после работы с подругами.Вести профилактические беседы о том, что хорошие отношения без доверия невозможны. Но одних уверений будет мало, свою любовь надо доказывать. Мужчины ценят внимание, сексуальную инициативу и, конечно, красивое белье, которое вы будете надевать не только на работу.Муж почти ежедневно подозревает вас в измене. Опоздание с работы на 10 минут – преступление. О том, чтобы зайти в соцсети и пообщаться с подругами, не может быть и речи. Одеваться вы должны только в то, что он одобрил.Серьезно задуматься о том, по пути ли вам дальше с таким жутким ревнивцем. Желаете ли вы чувствовать себя собственностью или хотите отношений, свободных от подозрений? Если это для вас невыносимо, возможно, надо решаться на разводОна очень схожа с тяжелой, отличие лишь в том, что мужчина практически не в состояние контролировать свою ревность. Это уже называется бредом. Вы все время чувствуете этот гнет. От любви ничего не осталось, лишь страх сделать что-то не так и навлечь на себя его гнев. Тем более что муж, скорее всего, распускает руки.Бежать! Помочь ему преодолеть это вы не сможете. Для этого нужны сложное лечение и долговременная психотерапия. Остаться рядом вы можете только в одном случае – если он осознал проблему и согласился на помощь врачей. Если нет – вы в опасности!