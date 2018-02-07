Напомним, Рамина МУХАМЕДЬЯРОВА перенесла инсульт весной прошлого года. Родители девочки планировали увезти свою дочь для обследования в Германию. 6 сентября руководитель управления здравоохранения ЗКО Канат ТОСЕКБАЕВ сообщил, что девочка самолетом санавиации отправится в Астану для дальнейшей реабилитации. История затронула сердца не только уральцев, но и жителей всей Республики. Так, на концерте посвященном Дню города, певец Сон Паскаль посвятил песню 9-месячной Рамине. Кроме того, там стояли несколько человек, которые собирали деньги на лечение девочки за границей. 8 сентября на санавиации Рамина, была доставлена в Астану в национальный центр материнства и детства. Там же за 6 дней ей провели обследование и отправили домой. После чего, девочку хотели увезти в Германию на лечение. Позже родители приняли решение отвезти свою дочь на лечение в Барселону в многопрофильную клинику "Текнон".
У перенесшей инсульт малышки из Уральска появились улучшения
Девочка может сидеть на специальном детском кресле и ей в три раза сократили прием сильнодействующих наркотических лекарств, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" . Фото из архива "МГ" Как рассказала волонтер Оксана, Рамина МУХАМЕДЬЯРОВА после прошедшего обследования в Астане в национальном центре материнства и детства находится дома. - Сейчас Рамине уменьшили прием сильных наркотических лекарств, если раньше их принимали 1-2 раза в день, то сейчас один раз в три дня. Мама Рамины занимается системой питания, она работает над тем, чтобы у девочки развился глотательный рефлекс. Иногда даже