У перенесшей инсульт малышки из Уральска появились улучшения

Девочка может сидеть на специальном детском кресле и ей в три раза сократили прием сильнодействующих наркотических лекарств, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" . Фото из архива "МГ" Как рассказала волонтер Оксана, Рамина МУХАМЕДЬЯРОВА после прошедшего обследования в Астане в национальном центре материнства и детства находится дома. - Сейчас Рамине уменьшили прием сильных наркотических лекарств, если раньше их принимали 1-2 раза в день, то сейчас один раз в три дня. Мама Рамины занимается системой питания, она работает над тем, чтобы у девочки развился глотательный рефлекс. Иногда даже